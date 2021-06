Coronavirus: deux destinations touristiques passent de nouveau au rouge

À partir du mercredi 16 juin, la Catalogne (Espagne) et la Thaïlande vont à nouveau passer au rouge sur la carte des destinations actualisée chaque semaine par le SPF Affaires étrangères. Cependant plusieurs régions en Allemagne (Mecklembourg-Poméranie), en Croatie (Croatie adriatique) et en Autriche (Salzbourg) sont passées au vert.

Lire aussi La Belgique à nouveau en orange sur la carte des voyages d’ici une semaine

Chaque semaine, les Affaires étrangères font un état des lieux de la situation sanitaire pour plusieurs destinations de voyage. Pour ce faire, le ministère se base sur les données et les critères du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). A l’exception de quelques pays et régions, une majeure partie des pays de l’Union européenne et de l’espace Schengen restent toujours en rouge.

Pourtant, quelques pays et régions sont passés au vert. C’est le cas de la Roumanie, Monaco, une grande partie de la Pologne, le Vestlandet (Norvège) et Mayotte, territoire français d’outre-mer.

Lire aussi Les trois façons de se procurer le pass sanitaire européen

Parmi les récents changements, l’Estonie, le Lichtenstein et le Portugal passent complètement à l’orange. L’Autriche, la Suisse, la Grèce et la Norvège empruntent le même chemin, à l’exception de quelques régions. En France, l’Alsace-Lorraine, la Bretagne, le Longuedoc-Roussillon et les Midi-Pyrénées passent à l’orange. Notons aussi que le Danemark du Sud, la Basilacate (Italie), la Plaine de Pannonie et Zagreb (Croatie) passeront aussi à l’orange dès mercredi.

Pour les pays hors de l’Union européenne et de l’espace Schengen, les choses ne changent pas : les pays tiers sont en rouge. Parmi les exceptions, on remarque que l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, Singapour, Israël et la Corée du Sud sont tous en vert. La Thaïlande, elle, passe au rouge cette semaine.

