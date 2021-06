Voyages: les conditions pour se rendre en Italie, en Espagne et au Portugal (carte interactive)

A chaque pays ses règles concernant l’accueil des touristes sur son territoire. Les mesures pour contenir l’épidémie de coronavirus changent régulièrement et varient en fonction des pays.

Espagne :

Les autorités espagnoles ont relevé depuis quelques jours à 12 ans l’âge minimum à partir duquel un test négatif au covid est nécessaire pour entrer sur leur territoire. « Les enfants de moins de 12 ans doivent être exemptés de l’obligation de présenter un test de détection de l’infection au Sars-CoV-2 pour leur voyage. L’âge est ainsi relevé de 6 à 12 ans », indique le gouvernement espagnol. L’Espagne accepte aussi bien les tests PCR que les tests antigéniques pour les personnes de plus de 12 ans dont le résultat devra être délivré dans les 48 h précédant l’arrivée sur le sol espagnol.

Prenant en compte les recommandations de la Commission européenne qui, afin de relancer le tourisme, conseille d’harmoniser les mesures auxquelles seront soumis les voyageurs au sein de l’UE, l’Espagne s’aligne ainsi sur l’âge minimum pour accéder à la vaccination et sur les limites établies par les pays voisins. Par ailleurs, un autre décret stipule que, comme pour les voyageurs arrivant en avion, l’Espagne laissera à présent entrer les voyageurs arrivant par la route s’ils disposent d’un certificat de vaccination.

Pour les personnes non vaccinées, il faudra donc présenter un test PCR ou antigénique négatif. Par personne vaccinée, l’Espagne entend toute personne disposant d’un certificat du pays d’origine émis « 14 jours après la date d’administration » de la dose complète de vaccin (14 jours après l’injection de la deuxième dose, sauf dans le cas des sérums monodoses). Ainsi, « les voyageurs qui ont été entièrement vaccinés ne doivent plus présenter le résultat d’un test ».

Les autorités espagnoles imposent également à tous les touristes arrivant par avion, qu’ils soient vaccinés ou non, de remplir le formulaire espagnol (FSC) 48 heures avant l’entrée sur le territoire. Un QR code vous sera ensuite envoyé qu’il vous faudra valider à la douane lors de votre arrivée. Notez que les mesures sanitaires en vigueur en Espagne varient fortement d’une communauté autonome à l’autre.

Italie :

Le gouvernement italien a classé ses régions par codes de couleur allant du rouge au blanc en passant par l’orange et le jaune. Ces couleurs peuvent changer d’une semaine à l’autre en fonction de l’évolution de l’épidémie dans le pays. L’Italie ne compte actuellement plus de régions orange et rouges.

Pour se rendre en Italie, le « Passenger Locator Form » doit être rempli avant l’arrivée. Un test PCR ou antigénique, effectué 48 h avant l’arrivée sur le territoire est également obligatoire. Les enfants de moins de 2 ans ne sont pas obligés de le faire.

Il est possible de se déplacer à l’intérieur du pays entre les régions classées jaunes ou blanches moyennant le « pass » pouvant attester de votre vaccination, votre résultat négatif de test ou votre guérison totale. Les certificats délivrés ailleurs dans l’Union européenne sont valables. L’Italie signale enfin que les résidences secondaires des Belges sont accessibles à la condition de respecter les règles en vigueur. Ces dernières sont disponibles sur le site du gouvernement italien.

Portugal :

Jusqu’au 27 juin, « la vigilance reste hautement recommandée » au Portugal. Depuis le 10 juin, les Belges sont autorisés à se rendre au Portugal en respectant certaines conditions. En voyageant en avion, il est indispensable « d’être en possession d’un test d’amplification des acides nucléiques rédigé en anglais », indiquent les autorités. Il doit être réalisé maximum 72 heures à l’avance. Les tests antigéniques sont également autorisés. Ils doivent être rédigés en anglais et valide depuis maximum 24 h. Par ailleurs, le test n’est pas obligatoire pour les enfants de moins de 2 ans.

Toutefois, si vous voyagez en voiture, le test n’est pas obligatoire. Les mesures sanitaires en vigueur sont disponibles sur le site internet du gouvernement portugais et varient également en fonction des régions autonomes.