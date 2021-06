Thomas Meunier répond aux journalistes français qui ont taclé les Diables rouges: «Welcome dans le paradoxe du complexe de supériorité»

Le Diable rouge n’a pas apprécié les paroles et le ton utilisés par les journalistes et chroniqueurs qui se sont offusqués de ses déclarations après la victoire contre la Russie, samedi. « Nous sommes numéro un au classement mondial et, pour nous battre, il faudra quand même une belle armada », avait déclaré Thomas Meunier.

Ce à quoi les personnes présentes sur le plateau de L’Equipe du Soir ont notamment rétorqué : « Ils parlent beaucoup ces Belges, ils vont vite rentrer chez eux manger des frites. »

Ce lundi, Meunier a répondu sur Twitter en donnant simplement une définition : « Personne semblant n'aimer personne + qu'elle-même. Parle souvent d'elle, souvent en termes élogieux, se moque de vous, veut prendre le dessus, semble toujours mépriser son monde et manque en fait gravement de confiance en elle. Welcome dans le paradoxe du complexe de supériorité. »