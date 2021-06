Euro 2020: les joueurs danois joueront «pour Christian Eriksen» contre la Belgique

Les joueurs du Danemark voudront tout donner pour Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque contre la Finlande, jeudi contre la Belgique pour la 2e journée du groupe B de l’Euro 2020. « Nous allons jouer contre la Belgique pour Christian et pour toutes les personnes qui nous ont soutenus », a déclaré Pierre-Emile Hojberg.

Christian Eriksen, 29 ans, a été victime d’un malaise cardiaque samedi lors du match Danemark-Finlande de la première journée du groupe B de l’Euro 2020. Le joueur de l’Inter Milan a dû être réanimé sur le terrain par le staff médical de l’équipe et les services de secours. Après une interruption de plus de deux heures, la rencontre a repris et s’est soldée par un succès de la Finlande (0-1).

« Nous avons senti le soutien de tout le monde », a ajouté Martin Braithwaite. « Je sais que le Danemark est connu pour se serrer les coudes dans l’adversité. Je ne doute pas un seul instant que les spectateurs présents au Parken Stadion verront quelque chose de spécial. J’ai hâte d’affronter la Belgique et nous serons motivés de jouer pour Christian. »

Après sa victoire contre la Russie samedi à Saint-Pétersbourg, la Belgique affrontera le Danemark jeudi à 18h00 à Copenhague pour la deuxième journée du groupe B.