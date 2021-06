Les création et reprises à ne pas manquer cette semaine au théâtre

Création

La vraie vie

Jusqu’au 19 juin à l’Atelier Théâtre Jean Vilar (Louvain-la-Neuve)

Multiprimé, le roman d’Adeline Dieudonné est aujourd’hui adapté et mis en scène par Georges Lini. L’autrice, par ailleurs comédienne, joue le rôle principal dans cette fable cruelle sur la violence domestique. Dans un mélange de réalisme et d’onirisme, la pièce se concentre sur le huis clos familial, où les têtes d’animaux empaillés avalent les visages à mesure que la bestialité absorbe les personnages. Tendu et captivant à souhait !

Reprises

Fritland

Les 15 et 16 juin à la Maison de la culture de Tournai

Ancien fritier devenu auteur et comédien, Zenel Laci déballe sa vie comme on dore une bintje : sans chichi mais avec feu. Il nous fait voyager des montagnes du Kosovo au parvis de la Bourse, de Jules Verne à Bruce Lee, des forges de Clabecq à la rue d’Aerschot, d’une ambiance balkanique digne de Kusturica aux nuits interlopes bruxelloises. Pour résumer, disons que c’est l’histoire d’un enfant de réfugié albanais dont le père rêvait d’Amérique. L’histoire d’une famille qui voulait faire les frites les plus fraîches de Belgique pour faire oublier qu’ils étaient étrangers.

Glitch

Les 16 et 17 juin aux Brigittines (Bruxelles)

Dans un espace parfaitement nu, deux personnages aux tenues blanches. Les corps vibrent, tentent de se déplacer mais restent figés sur place, agités de soubresauts comme dans ces bandes-vidéo qui patinent sur quelques fractions de seconde d’une même image. C’est dans cette défaillance technique que Florencia Demetri & Samuel Lefeuvre sont allés chercher l’inspiration de ce spectacle où la maîtrise des corps et la répétition du mouvement entraînent le spectateur dans un voyage aux frontières du réel. Magique.

NinaLisa

Du 16 au 18 juin au centre de délassement de Marcinelle (Charleroi)

Nina Simone, une chanteuse qui a marqué le XXe siècle. Lisa Simone, sa fille, une chanteuse qui s’impose au XXIe siècle. Leurs relations n’ont pas toujours été sereines. Dans cette pièce, Nina et sa fille se parlent, à cœur ouvert. Relations chahutées mais passionnées. Malgré les reproches, la souffrance, c’est un torrent d’amour qui se déverse de l’une vers l’autre. Alors, elles chantent. Et formidablement bien, accompagnées par l’excellent Charles Loos au piano. Comme elles le chantent, « They put a spell on you », elles vous envoûtent.

Walking Thérapie

Le 20 juin au Centre culturel d’Uccle

Nicolas Buysse et Fabio Zenoni vous entraînent dans une promenade à travers la ville pour parler du bonheur, du malheur et de tout ce qu’il faut changer pour que notre existence soit plus légère. Mais entre le thérapeute et son disciple, les choses sont compliquées… Mis en scène par Fabrice Murgia, ce moment de pur délire se renouvelle à chaque représentation en fonction des spectateurs, des lieux et des quidams croisés en chemin.