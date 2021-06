Le syndicat des médecins dit «non» aux pharmaciens qui veulent vacciner

Dans un communiqué publié ce lundi 14 juin, l’Association belges des syndicats médicaux s’exprime sur les revendications des pharmaciens à vouloir élargir leur éventail de tâches à accomplir dans le cadre de leur métier. Il est notamment question de pouvoir administrer les vaccins au sein des pharmacies, que ce soit pour la grippe ou pour le coronavirus.

L’Absym dit stop à ces exigences qui vont à l’encontre du cadre légal. « On parle d’une offensive pour assumer des tâches légalement réservées aux médecins », affirme l’association.

« Les pharmaciens revendiquent également le droit de renouveler la médication chronique sans ordonnance ni examen médical, le droit d’arrêter la médication chronique sans avis médical et revendiquent même le droit de traiter les problèmes de santé jugés “bénins” sur la base d’un interrogatoire », peut-on lire dans le communiqué.

Les pharmaciens vont plus loin et demandent à pouvoir délivrer librement des médicaments soumis à une prescription médicale. « Les pharmaciens se voient dans une position qui précède les soins primaires, une position qui leur donne le pouvoir de décider si un patient doit ou non consulter un médecin. »

L’Absym pointe également les conflits d’intérêts pouvant découler d’un tel changement. « Il est important de savoir qu’il est interdit aux médecins de vendre des médicaments en raison du risque évident de “conflit d’intérêts” . Le médecin pourrait alors avoir un intérêt matériel ou financier à choisir un traitement particulier. À l’inverse, le même risque de conflit d’intérêts financiers existe également dès lors que les pharmaciens sont autorisés à délivrer librement des médicaments sur ordonnances, à les renouveler ou à poser des diagnostics. »

Pour l’association, les pharmaciens n’ont pas les compétences requises leur permettant de pouvoir déceler chez un patient un problème de santé dans sa globalité. L’Absym souligne toutefois l’importance de la collaboration entre les deux professions qui sont complémentaires.