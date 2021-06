Projections de printemps de la BNB - L'économie belge devrait croître de 5,5% et retrouver fin 2021 son niveau pré-Covid (2)

L'économie belge devrait connaître une croissance plus forte qu'attendu et croître à un rythme effréné de 5,5% en 2021, ce qui lui ferait retrouver dès la fin de l'année son niveau d'avant la crise du coronavirus, selon les dernières prévisions de printemps publiées lundi par la Banque nationale de Belgique (BNB).

"Fin de l'année, on devrait atteindre le niveau pré-crise, ce qui signifie qu'on aura perdu deux années de croissance", a commenté le gouverneur de la BNB, Pierre Wunsch. Toutefois, si l'on se base sur l'évolution qu'aurait connue l'économie belge sans la crise du coronavirus, il reste un décalage puisque fin 2021, le produit intérieur brut (PIB) belge aura retrouvé le niveau qui était le sien fin 2019. Cela signifie que la Belgique reste en quelque sorte en retard, économiquement, par rapport à ce qu'elle aurait connu sans la pandémie mais ce retard est moins important que ce qui était craint initialement. "La reprise dynamique qui se poursuivra en 2022 et 2023 permettra un certain rattrapage mais on estime qu'il restera un décalage d'un à un et demi pour cent, soit environ une année de croissance", a poursuivi le gouverneur.

La croissance économique actuelle est particulièrement vigoureuse et devrait encore s'accélérer pendant et après l'été. La campagne de vaccination permet d'entrevoir un retour à la normale plus rapide que prévu. L'économie sera soutenue les prochains mois par la consommation des ménages, alimentée par des mois d'épargne "forcée", par les investissements des entreprises, dont la hauteur constitue une excellente surprise, par la bonne tenue du commerce mondial et par les plans de relance belge et européens.

"Une des leçons que l'on peut tirer, c'est qu'une crise de nature exogène, dont le causes ne sont pas liées à des déséquilibres au sein de l'économie (comme ce fût le cas lors de la grande crise financière de 2008-2009, NDLR), produit des effets sur nos économies qui sont différents. Les dégâts structurels, dans ce cas-ci, sont relativement limités", a commenté M. Wunsch. Rappelons toutefois que l'économie belge s'était contractée de 6,3% en 2020, un niveau pour ainsi dire jamais-vu en temps de paix.

Avec des prévisions de croissance du PIB de 5,5% en 2021 et 3,3% en 2022, la reprise s'annonce plus forte dans un premier temps en Belgique que dans la zone euro (+4,6% en 2021 mais +4,7% attendus en 2022). Et cela, alors que notre pays a déjà mieux traversé les derniers mois que la moyenne des pays partageant la monnaie unique. "Depuis l'automne, les mesures prises, comme le deuxième confinement ou la pause de Pâques, n'ont pas fait dérailler la croissance comme cela avait été le cas lors du premier confinement du printemps 2020. Il n'y a pas eu de récession technique en Belgique au quatrième trimestre 2020 ni au premier trimestre 2021", a pour sa part souligné Geert Langenus, économiste à la BNB.

Quelques nuages apparaissent néanmoins dans ce ciel économique apparemment bleu, comme la crainte d'une forte inflation, mais la BNB estime que la hausse de cette dernière n'est que temporaire. Des pénuries, ou goulets d'étranglement, touchent également les chaînes d'approvisionnement de certaines entreprises, comme la pénurie de puces électroniques ayant contraint les constructeurs automobiles à mettre sur pause leurs chaînes d'assemblage, mais là aussi, le problème ne devrait être que temporaire. En outre, les prévisions de la BNB se basent sur le fait que la situation sanitaire restera sous contrôle à l'avenir. Un variant, indien ou autre, qui échapperait à l'efficacité des vaccins pourrait faire tomber tout le château de cartes de la reprise économique...

Après une résilience étonnante en 2020 (-800 emplois au total mais le nombre d'indépendants a crû de 14.100 unités malgré la crise sanitaire), l'emploi en Belgique devrait augmenter de 31.600 unités cette année. En 2022, la fin des mesures de soutien risque par contre d'entraîner une hausse des licenciements, ce qui freinerait l'évolution, toujours positive, de l'emploi (+8.400 unités).

La Belgique comptait encore en avril quelque 460.000 travailleurs en chômage temporaire mais ces chômeurs retourneront majoritairement au travail dans les prochains mois car la demande de main-d'œuvre est forte, prévoit la BNB. D'ailleurs, on constate que certains profils sont à nouveau difficiles à recruter sur le marché du travail et que le taux de vacances d'emplois est de nouveau en hausse, dans toutes les régions du pays. Étonnamment, l'horeca a à peine redémarré, après des mois de léthargie, que certains profils se font déjà rares. Il semblerait en effet que nombre de travailleurs du secteur n'ont pas attendu la fin des mesures sanitaires pour retrouver un emploi ailleurs.

La BNB constate aussi que la rentabilité des entreprises est en train de se redresser de manière spectaculaire, ce qui représente, là aussi, une nouvelle positive. "L'économie belge fait mieux que prévu; tous les signaux sont au vert pour une accélération de la reprise", conclut la Banque nationale de Belgique dans ses prévisions.