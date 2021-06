Projections de printemps de la BNB - "Maintenir les efforts budgétaires et mettre en œuvre des réformes" (De Bleeker)

Les chiffres émanant des dernières prévisions économiques de la Banque nationale de Belgique (BNB) sont "encourageants" mais "il faut maintenir les efforts budgétaires et mettre en œuvre des réformes structurelles", a réagi lundi la Secrétaire d'État au Budget, Eva De Bleeker.

Selon les dernières projections de printemps de la BNB, publiées lundi, la reprise économique est plus forte que prévu. La croissance économique devrait atteindre 5,5% en 2021 (+3,3% en 2022) et permettre à l'économie belge de retrouver dès la fin de cette année son niveau d'avant la crise du coronavirus.

Parallèlement, le déficit budgétaire est attendu, à politiques inchangées, à -6,8% du PIB en 2021 et -4% du PIB en 2022, après -9,4% en 2020. C'est mieux que le programme de stabilité que le gouvernement a soumis à la Commission européenne en avril et qui s'est basé sur un déficit budgétaire de -7,7% du PIB pour 2021 et de -4,5% en 2022. Et le déficit pourrait être réduit davantage en fonction des mesures qui seront mises en œuvre par le gouvernement

"Ces chiffres sont encourageants. La reprise économique sera nécessaire pour nous sortir de ces mauvaises circonstances budgétaires. Nous ne devons pas penser que notre déficit budgétaire va disparaître de lui-même", souligne la secrétaire d'État au Budget, qui dit "souscrire pleinement" à l'appel de la BNB à assainir les finances publiques et à réaliser des réformes structurelles supplémentaires. "Notre pays était déjà en déficit structurel avant le coronavirus. Nous ne pourrons le combler que par des mesures structurelles. Cela signifie: respecter notre trajectoire budgétaire et mettre en œuvre les réformes prévues dans l'accord du gouvernement", conclut Eva De Bleeker.