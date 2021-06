Diables rouges: Youri Tielemans et Dennis Praet s’attendent à un «match émotionnel» contre le Danemark

Selon Youri Tielemans et Dennis Praet, le match contre le Danemark sera « émotionnel » et « spécial » après le malaise cardiaque dont a été victime samedi Christian Eriksen, meneur de jeu danois, durant la rencontre face à la Finlande.

« Ce sera un match émotionnel avec ce qu’il s’est passé », a confié Tielemans, lundi, en conférence de presse à Tubize. « On ne peut pas l’oublier en quelques jours. On ne l’oubliera jamais. J’ai envoyé un message à Kasper Schmeichel (son équipier à Leicester, ndlr) pour le soutenir, pour envoyer de la force à lui et à ses équipiers. Connaissant la mentalité de vainqueur de Kasper, il voudra tourner ça en motivation. »

« Cela va être un match spécial », pense aussi Praet. « Je crois qu’ils voudront vraiment gagner pour Eriksen, ils seront très motivés. On a vu que c’était une bonne équipe. À chaque position, ils ont des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Nous aussi, nous serons très motivés pour prendre les trois points. »