Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a franchi les 4.200 points Aedifica en tête

En progressant finalement de 0,73 pc à 4.220,84 points lundi en clôture, l'indice BEL 20 dépassait son sommet de février 2020, balayant ainsi le solde de ses pertes dues au covid 19. Douze de ses éléments étaient en hausse, Aedifica (111,20), largement en tête avec un bond de 5,50 pc, devant arGEN-X (263,40) et Elia (93,50), en hausse de 3,13 et 2,47 pc. Il était par contre freiné par Sofina (352,00) et Solvay (112,30) qui reperdaient 2,28 et 0,84 pc, Galapagos (65,00) cédant 0,47 pc tandis que UCB (83,44) gagnait 0,63 pc. AB InBev (64,61) valait 0,08 pc de plus que vendredi, Ageas (49,36) et KBC (68,02) progressant de 2,00 et 0,47 pc. Proximus (17,37) et Telenet (32,42) avaient viré de 0,26 et 0,25 pc à la baisse, Orange Belgium (20,00) et Bpost (10,74) gagnant par ailleurs 0,40 et 0,28 pc. Aperam (47,37) était repassée de 0,59 pc dans le rouge tandis que Umicore (49,50) et Melexis (90,10) étaient en hausse de 0,47 et 0,73 pc, Cofinimmo (130,90) et WDP (32,40) valant 1,32 et 1,31 pc de plus que vendredi.