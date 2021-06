Ruud Vormer prolonge au Club de Bruges jusqu’en 2023

À une majorité de 75 % des voix, les clubs professionnels ont voté la prolongation de la formule actuelle du championnat. L’intégration des U23 à la D1B et aux Nationales 1 et 2 reste en négociation mais devrait être entérinée au 30 juin. L’aile amateur flamande a marqué son accord sur les montées/descentes entre la D1B et la Nationale 1 mais pas encore son homologue francophone.