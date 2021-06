Le quadruple play est devenu l'offre groupée de télécommunications la plus populaire

Le quadruple play est devenu l'an dernier l'offre groupée de télécommunications la plus populaire, indique lundi l'Institut belge des postes et des télécommunications (IBPT) dans son rapport annuel sur les chiffres du marché fixe des communications électroniques. Cette offre comprenant quatre services (Internet fixe, téléphonie fixe, télévision et service mobile) affiche également la perte de clientèle la plus faible, note également le régulateur du secteur.

Le multiple play, c'est-à-dire l'achat de différents services dans un seul abonnement, continue donc de croître en Belgique et représentait 64% de toutes les relations clients pour les services fixes, mobiles et de télévision sur le marché résidentiel l'an dernier.

Les offres groupées convergentes combinant fixe et mobile représentaient en outre, et pour la première fois, plus de 50% du nombre d'offres groupées. Une évolution liée à la croissance du double play (Internet haut débit fixe et téléphonie mobile) et du triple play (Internet haut débit fixe, téléphonie mobile et télévision), stimulée par l'introduction d'offres groupées sans télévision via un décodeur.

La croissance du quadruple play permet de ralentir le taux d'attrition des clients sur le marché des communications électroniques et de la télévision, analyse l'IBPT. Le pourcentage de clients possédant une offre groupée quadruple play et quittant leur opérateur est en effet nettement plus faible (3%) que pour le triple play (10%) et le double play (17%).

Des pourcentages qui accroissent le rôle de la procédure 'Easy Switch' qui facilite la migration vers un opérateur fixe et doit assurer une plus grande mobilité des clients - et donc une concurrence accrue - sur le marché fixe, note le régulateur. En 2020, 23,4% des ménages ont d'ailleurs changé d'offre de cette manière, contre 19,7% un an plus tôt.