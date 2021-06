«Intolérable», «inqualifiable»: plusieurs politiques réagissent à une attaque raciste à Ninove

Nisrine, jeune caissière à Ninove, a été insultée puis renversée par un chauffard parce qu’elle portait le voile islamique. Elle dénonce en outre sa non prise en charge par la police locale. Elle a finalement porté plainte à Bruxelles. Un récit à découvrir dans Le Soir Plus.

Les premières réactions à cette histoire n’ont pas tardé. Sur Twitter, le député fédéral et le président de Défi, François de Smet a qualifié l’agression « d’abjecte ». « Elle doit être condamnée sans réserve. Interpellant de voir la passivité de la police de Ninove. Bravo par contre à la police de Laeken pour l'accompagnement fourni à la victime. »

La députée bruxelloise Leila Agic (PS) a condamné les événements. « Une jeune femme a donc été victime d’une tentative de meurtre islamophobe dans notre espace public & elle s’est ensuite vue refusé le droit de déposer plainte. C’est INTOLÉRABLE ! Je compte sur mes collèges @PSofficiel pour faire toute la lumière nécessaire. »

Son homologue, Ridouane Chahid, chef de groupe PS au parlement bruxellois, a également réagi. « A force de laisser certains discours se banaliser, on en arrive à ça… Les propos et attitudes de certains en amènent d’autres à commettre ce genre de crimes et délits. »

L’ancienne ministre Fadila Laanan (PS) a appelé à des sanctions. « Belgique 2021 : une femme risque sa vie parce qu’elle porte un foulard ! Cette agression est inqualifiable. Ce racisme attisé ces dernières semaines, ne peut rester impuni ! »