Au MR, Jean-Luc Crucke invite Georges-Louis Bouchez à changer de ton

Ce 14 juin, à l’Hôtel de ville de Bruxelles, les libéraux du nord et du sud fêtaient ensemble la création du parti libéral voici 175 ans. L’occasion pour le président du MR, Georges-Louis Bouchez, de pointer « la première des valeurs : la liberté ». Les libertés, plutôt : d’expression, de religion, d’entreprendre, qu’il place toutes sur le même pied, avec l’égalité. Pour lui, le premier défi aujourd’hui est de « préserver la démocratie libérale des populistes et des extrémistes », tant à gauche qu’à droite.

Président de l’Open VLD, Egbert Lachaert a aussi insisté sur les libertés, non sans reconnaître certains accents différents entre francophones et Flamands (notamment sur le port du voile), et sur le caractère social du libéralisme : « La liberté est importante, mais de quelle liberté jouit celui qui est malade et n’a rien, qui perd son emploi et ne peut s’appuyer sur rien ? ». Et de rappeler que les premières caisses de chômage ont vu le jour à l’initiative des libéraux.

Les deux présidents l’affirment ensemble : « Les valeurs [du libéralisme] sont plus actuelles que jamais ». Et ils espèrent bien en convaincre les jeunes. C’est pourquoi ils en rencontraient 150 en début de soirée, afin de répondre à leurs questions sur « les défis et l’avenir du libéralisme ».

En marge de ces célébrations, revenant à l’actualité sur le port du voile, Georges-Louis Bouchez a déclaré que, si le MR est prêt à débattre au Parlement des signes convictionnels et de la neutralité de l’Etat (il a lui-même déposé des propositions à la Chambre), il n’acceptera pas de majorité de rechange sur le sujet (comme le CD&V sur l’avortement).