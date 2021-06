Le personnel de la Sabena attend depuis 20 ans des sommes bloquées dans un fonds (PRESS)

Vingt ans après la faillite de Sabena, il reste 1,85 millions d'euros bloqués dans un fonds social destiné aux anciens employés de l'ex-compagnie aérienne belge. Il s'agit de montants versés par l'ancien personnel de cabine syndiqués, et qui a été géré jusqu'à présent par trois syndicats (CGSLB, CSC et CGSP), font part De Standaard, Het Nieuwsblad et het Belang van Limburg mardi dans leurs colonnes.