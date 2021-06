Biotalys compte faire son entrée à la bourse (PRESS)

L'entreprise de biotechnologie gantoise Biotalys a décidé de lever du capital frais grâce à une entrée à la bourse de Bruxelles Euronext, rapportent De Tijd et De Standaard mardi.

Le montant n'est pas révélé, mais deux investisseurs seront déjà prêts à débourser 10 millions d'euros. En outre, Biotalys peut sans doute compter sur le soutien de deux actionnaires actuels Gimv et Ackermans & van Haaren. L'entreprise fera ses débuts dans les semaines à venir.

Biotalys développe des produits biologiques de protection des cultures pour protéger les fraises, les raisins, les aubergines, les pommes de terre et les choux, entre autres, contre les insectes, les champignons et les bactéries. L'entreprise existe depuis 2013 et s'apprête à lancer son premier produit aux États-Unis l'année prochaine.

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.