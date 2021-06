Conférences de presse, entraînement…: le programme du jour des Diables rouges

Dans son ultime galop, lundi à l’Allianz Arena, avant son entrée ce mardi soir dans l’Euro, ce n’était que le deuxième jour que Didier Deschamps a pu compter sur la totalité de son effectif, entre petits bobos et rabiot de perme pour les stakhanovistes. En d’autres termes, et ce sont surtout ces termes-là qui ont conféré une attente particulière à cette veille bavaroise, Benzema et Griezmann sont bons pour le service, bons pour se joindre à Mbappé. Achtung Deutschland.