Le coronavirus «boosté» en laboratoire: une responsable de Wuhan répond aux accusations

Elles ont 14 ou 15 ans et sont livrées à la prostitution, vendues sur photos à des « clients » qui les retrouvent dans des hôtels ou des locations journalières. Le phénomène prend une telle ampleur à Bruxelles, Liège et Anvers que le collège des PG s’y penche afin de trouver des solutions. Poursuivre plus systématiquement les clients, supposés se rendre compte qu’ils sont face à des enfants, pourrait être une des pistes.