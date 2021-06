Airbus-Boeing : l'UE et les Etats-Unis prolongent la suspension des droits de douane

L'UE et les Etats-Unis vont annoncer ce mardi une prolongation de la suspension de leurs droits de douane décidée début mars pour résoudre le conflit vieux de 17 ans sur les subventions illégales accordées aux avionneurs Airbus et Boeing, selon des sources européennes.

"On a un accord pour prendre le temps de parvenir à une solution de long terme. Pendant ce temps les sanctions seront suspendues", a déclaré une source européenne. "C'est un bon accord, une longue trève" dans ce conflit, a estimé une deuxième source au fait des discussions se déroulant dans le cadre du sommet UE/Etats-Unis à Bruxelles.

Le 5 mars denier, la Commission européenne avait annoncé que les Etats-Unis et l'UE avaient conclu un accord pour suspendre pour une durée de 4 mois toutes les taxes douanières imposées de part et d'autre dans le cadre du conflit qui les opposent quant aux subsides aux avionneurs Boeing et Airbus. Cela faisait suite à un entretien téléphonique entre la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, et le nouveau président américain Joe Biden. Le commissaire européen Valdis Dombrovskis avait alors parlé d'un "reset" de la relation UE - Etats-Unis.

Les deux parties s'accusent mutuellement depuis de nombreuses années d'aides publiques indues aux constructeurs aéronautiques Boeing (côté américain) et Airbus (côté européen). En 2019, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a validé l'imposition de taxes douanières américaines sur des exportations de produits UE totalisant 7,5 milliards de dollars, comme sanction dans le dossier Airbus. Il y a quelques mois, elle a donné un feu vert similaire à l'UE, autorisée à introduire des taxes punitives sur près de 4 milliards de dollars de biens américains importés chaque année, pour contrebalancer les aides américaines à Boeing. En novembre, Bruxelles avait annoncé concrétiser ces taxes sur les importations américaines, tout en ajoutant être prête à les suspendre dès que les Etats-Unis feraient un geste vers le dialogue.

Le président américain Joe Biden, qui est d'emblée apparu comme bien plus favorable que son prédécesseur Trump au maintien d'une relation proche avec l'Union, est actuellement en Europe. A la suite du sommet du G7 (Angleterre) et du sommet de l'Otan (Bruxelles), il doit rencontrer mardi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel.