Le commerce international de la Belgique en pleine relance

Les statistiques du commerce international sont très encourageantes pour le mois d'avril. Le même mois en 2020 était en effet celui où le commerce extérieur avait atteint son point le plus bas en raison de la pandémie. Entre avril 2020 et avril 2021 donc, les exportations et les importations de biens ont grimpé de respectivement 46,7% et 37,8%, indique mardi la Banque nationale.