Joe Biden a rencontré le Roi et le Premier ministre au Palais royal (photos et vidéo)

Le 46e président des Etats-Unis, Joe Biden, a été reçu par le roi Philippe mardi matin au Palais royal. La rencontre a rassemblé également le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès et le secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken.

Le président américain s’est ensuite rendu dans le quartier européen, pour le sommet UE/Etats-Unis.

Tourner la page Trump

Cette visite s’inscrit dans la tournée européenne du président américain qui rencontrera Poutine ce mercredi. Une visite commentée par le commissaire européen Didier Reynders, sur La Première ce mardi matin.

« On tourne la page de l’ère Trump, mais on a lu cette page et on sait que les Etats-Unis sont tournés vers leurs propres intérêts. La leçon de l’ère Trump, mais aussi de la crise sanitaire – et de l’interdiction de l’exportation de vaccins hors des Etats-Unis –, est là : l’Europe doit avoir sa propre autonomie stratégique. Nous devons défendre des intérêts propres de l’Europe, pour l’industrie, les nouvelles technologies… », déclare Didier Reynders. « Ce qui était très neuf avec Trump, c’était l’agressivité, la confrontation bilatérale. Là la relation est plus apaisée, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans l’avenir… »