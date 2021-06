Danemark – Belgique: les joueurs danois pourront choisir s’ils veulent ou non jouer

Le sélectionneur national du Danemark, Kasper Hjulmand, laisse à ses joueurs le soin de décider s’ils veulent ou non participer au prochain match du Championnat d’Europe contre la Belgique, après le problème cardiaque de leur coéquipier Christian Eriksen. « Il est trop tôt pour dire si chaque joueur sera mentalement prêt à jouer le match de jeudi. Et ce n’est pas grave si certains joueurs ne sont pas prêts émotionnellement à jouer contre la Belgique », a déclaré l’ancien entraîneur de Mayence en Bundesliga lors d’une conférence de presse mardi.

Kasper Hjulmand est cependant confiant pour le prochain match après les nouvelles positives d’Eriksen. « Les dernières 24 heures ont été bonnes pour le groupe. Nous savons que Christian se porte bien. Et nous sommes de retour sur le terrain d’entraînement. Les joueurs avaient à nouveau le sourire aux lèvres », a-t-il déclaré.

Eriksen s’était effondré sur le terrain samedi lors du match contre la Finlande (0-1) et a été réanimé. Son état est à nouveau « stable et bon », selon la fédération danoise. Mardi matin, le joueur de 29 ans de l’Inter Milan a envoyé un message Instagram depuis son lit d’hôpital pour la première fois, le montrant avec un pouce levé et remerciant tout le monde pour son soutien.