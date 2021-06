Le caractère de Romelu, la précision de Tielemans, le pied droit de KDB… Voici le Diable rouge idéal de Michel Lecomte (vidéo)

1. Le meilleur pied droit ? Kevin De Bruyne.

2. Le meilleur pied gauche ? Romelu Lukaku.

3. La meilleure vision du jeu ? J’hésite entre Eden Hazard et Youri Tielemans mais je dirais Tielemans car Eden reviendra plus loin dans les critères.

4. Le plus technique ? Eden Hazard même s’il y en a beaucoup d’autres comme Carrasco… De la technique, cela ne manque pas dans cette équipe nationale belge.

5. La frappe la plus précise ? J’aime bien celle de Tielemans. Un autre joueur qui a une frappe précise à distance, c’est Vermaelen. Quand il est inspiré, c’est toujours très propre.

6. Le plus créatif ? Eden Hazard et juste à côté de lui, il y a De Bruyne aussi.

7. Le plus combatif ? Romelu Lukaku. Le combat, ce n’est pas que pendant le match, c’est tout le temps.

8. La frappe la plus puissante ? On revient toujours sur les mêmes. Je dirais Romelu Lukaku. Cela dit, Thomas Meunier peut également avoir une frappe puissante et lourde qu’il a travaillée dans son Luxembourg natal.

9. Le plus fair-play ? Eden Hazard et Youri Tielemans. Globalement, on a des gentlemen.

10. Le plus endurant ? La condition physique de Castagne.

11. Le meilleur jeu de tête ? Christian Benteke. À un moment, on aura peut-être bien besoin qu’il monte au jeu dans certaines circonstances.

12. Le plus rapide ? Romelu Lukaku.

13. Le plus influent, avec le plus de caractère ? Cela en manque un peu globalement mais on va revenir à Romelu Lukaku qui ne se cache pas.

14. Le plus costaud ? C’est Romelu… tu en vois un autre ? (sourire).

15. Le plus souple ? Jérémy Doku.