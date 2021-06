Fayçal Cheffou arrêté alors qu’il venait de filmer la police près de l’ambassade américaine

Fayçal Cheffou, un temps pris à tort pour « l’homme au chapeau » puis blanchi dans le cadre de l’enquête sur les attentats du 22 mars 2016, a de nouveau été interpellé par la police à Bruxelles ce lundi 14 juin en soirée. C’est ce qu’a appris le Soir, à bonne source, ce mardi matin. Une information confirmée par le parquet, qui ne précise pas pour l’instant les raisons de cette arrestation. L’avocat de Fayçal Cheffou, Olivier Martins, confirme également l’arrestation. Il explique ne pas avoir encore pu rencontrer son client, mais fait savoir que la garde à vue de son client pourrait durer jusqu’à 48 heures – laissant présumer qu’il s’agit ici d’une arrestation judiciaire et non administrative.

Lire aussi Elle subit une tentative de meurtre raciste, la police de Ninove ne prend pas sa plainte

Le contexte de l’interpellation, en tout cas, se précise un peu. Sur la page Facebook du média Cité 24, un pureplayer d’information lancé l’an dernier par Fayçal Cheffou (et qui se présente comme un média d’information indépendant et citoyen), cinq minutes d’images tirées d’un «live vidéo» permettent d’envisager les instants ayant précédé son arrestation. La scène se passe dans une rue à proximité de l’ambassade américaine. Le vidéaste filme 3 femmes, bloquées par deux agentes de police – le véhicule derrière elle affiche le sigle orange de la police fédérale. Celles-ci leur expliquent tant bien que mal en anglais qu’elles ne font que respecter les ordres. L’agacement est perceptible mais le ton reste courtois. « Le président Joe Biden est au sommet de l’Otan et doit rentrer à l’ambassade américaine. Eh bien, les habitants qui habitent cette zone-là ne peuvent même pas rentrer chez eux tant que le président n’est pas passé. Voilà ce que nous disent les policiers, » commente à voix haute Fayçal Cheffou. Derrière les deux policières passe alors un convoi de véhicules de la police belge, que le vidéaste montre à l’image. Passé un bref moment, les deux policières s’approchent, lui demandant de s’éloigner « à quinze » mètres, en néerlandais. Le vidéaste s’indigne, demande qu’on s’adresse à lui en français. La policière y perd son latin et lui demande de partir « à 50 mètres ». Le journaliste s’insurge. Alors qu’on lui demande sa carte d’identité, il demande à pouvoir filmer le matricule de la policière. Celui-ci s’approche pour le lui montrer puis semble agripper Fayçal Cheffou. La caméra tremble, et à la suite du contact, la vidéo s’arrête.

Instruction judiciaire

Pour l’heure, impossible de joindre le Bruxellois interpellé. Sur le site de Cité24, les collaborateurs du média ont depuis lors publié un article sur la « disparition » de leur collègue, expliquant que celui-ci était préalablement en train de marcher vers les locaux de la chaîne en ligne avant son altercation avec la police. Selon eux, ou du moins selon la lecture qu’ils font des images, Fayçal Cheffou s’est fait attraper « par derrière par un policier qui lui arrache violemment sa caméra ». « Depuis, nous sommes sans nouvelles de Fayçal Cheffou. Son téléphone ne répond plus. Il en va de même pour ceux de la police de la zone concernée. La Team Cité 24 est persuadée que Fayçal a – une fois de plus – été mis arbitrairement en garde à vue pour avoir simplement exercé son métier… » poursuivent ses amis.

Lire aussi Pierre Vandersmissen et Alexis Deswaef, deux irréconciliables devant le tribunal correctionnel

Ayant pris l’habitude de couvrir un très grand nombre de manifestations ou d’événements impliquant la présence de la police, ce n’est pas la première fois que Fayçal Cheffou se fait interpeller caméra au poing. Il fut notamment arrêté le 31 janvier dernier en marge d’une manifestation sur les mesures covid, qu’il couvrait. Comme en attestent des photos de l’événement, l’homme avait été assis attaché au sol, sur (ou pratiquement sur) un tas de déjection de cheval et avec un textile placé sur le visage afin de lui masquer la vue. Plus tard cette année, en mars, il avait été arrêté par des policiers à Saint-Josse alors qu’il filmait une arrestation sur l’espace public. Son domicile avait fait l’objet d’une perquisition dans la foulée. Selon nos confrères de la Capitale, celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une instruction judiciaire préalablement ouverte à son égard par la justice Montoise. Celle-ci l’accusant d’avoir fait usage d’une fausse carte de presse lors du procès Mawda, tenus devant les assises de Mons. Chose que l’intéressé nie en bloc, rappelant au passage qu’il n’a pas besoin de carte de presse pour exercer une fonction de journaliste.