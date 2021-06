«Agent Mahrez en mission»: les vacances surchauffées d’Erling Haaland et de Ryad Mahrez qui alimentent les rumeurs (vidéo)

« Mykonooooooossssss ». Si vous avez déjà eu la chance de partir sur l’île grecque de Mykonos, vous avez compris pourquoi on force sur le second « o » et sur le « s ». En effet, durant les fiestas, les DJ’s ont le don de parler de la sorte. Ou plutôt de crier, c’est selon…

Si on évoque ce sujet, c’est parce que deux footballeurs bien connus viennent de revenir de Mykonos. Il s’agit d’Erling Haaland et de Ryad Mahrez. Ces derniers en ont profité pour faire notamment une fiesta improvisée dans un restaurant (on doute que ce soit la seule...). La preuve avec la vidéo qui suit !

« Agent Mahrez en mission », a rigolé sur les réseaux sociaux le joueur de Manchester City en voyant les réactions des internautes évoquant un départ éventuel de l’attaquant du Borussia Dortmund en direction de City.