Euro 2020: selon une étude, les Diables rouges seraient l’équipe la plus susceptible d’être touchée par les blessures après la Suisse

Le groupe juridique britannique Boyes Turner a calculé les chances des 24 pays qualifiés pour l’Euro de subir des blessures durant la compétition, et la Belgique arrive deuxième.

Entre les retours attendus d’Axel Witsel et de Kevin De Bruyne, la méforme physique d’Eden Hazard, et les blessures de Jan Vertonghen et Timothy Castagne face à la Russie, les Diables rouges sont loin d’être épargnés par les pépins physiques.

Et cela pourrait ne pas être totalement dû au hasard. Selon le groupe juridique britannique Boyes Turner, qui a calculé le pourcentage de chance des 24 équipes qualifiées pour l’Euro d’être touchées par des blessures, la Belgique arrive en deuxième position juste derrière la Suisse, et devant l’Allemagne.

Pour arriver à ce résultat, le calcul s’est appuyé sur l’historique de blessures de chaque joueur sélectionné pour l’Euro depuis le début le début de sa carrière. Selon ce procédé, les Diables rouges auraient 11 % de chance de voir un joueur manquer un match en raison d’une blessure, tandis que la Suisse en aurait 13 %. Au contraire, la Hongrie, avec 5 % et l’Espagne, avec 6 %, sont les deux pays qui ont le moins de chance d’être touchés.

Côté Diables, Thomas Vermaelen est le joueur qui aurait le plus de chance de se blesser, avec 39 %. Ce qui fait de lui l’un des quatre joueurs au plus haut risque dans la compétition.