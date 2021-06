Un groupe australien en discussion pour un projet hydroélectrique de Grand Inga en RDC

Le géant minier australien Fortescue a confirmé mardi qu'il était en négociation pour développer en République démocratique du Congo (RDC) ce qui serait le plus grand projet hydroélectrique au monde.

Le groupe du magnat australien Andrew Forrest a affirmé qu'il était en lice pour construire le méga-barrage hydroélectrique Grand Inga, sur le fleuve Congo.

"Fortescue confirme que des discussions ont eu lieu avec le gouvernement de la RDC au sujet des droits exclusifs à développer les projets Grand Inga", a indiqué mardi le groupe dans un communiqué.

"Aucun accord contraignant formel n'a été conclu à ce stade. Le cas échéant, le groupe en informera les marchés."

Ce projet, qui pourrait être plus important que le barrage des Trois Gorges, en Chine, et serait censé fournir de l'énergie jusqu'en Afrique du Sud, tarde à voir le jour depuis 1972.

Il est cependant plombé de longue date par une série de problèmes. Divers constructeurs potentiels se sont faits connaître depuis une décennie, mais aucun projet ne s'est concrétisé.

La RDC ne parvient pas à transformer ses richesses minérales sur place ni à éclairer la vaste majorité de ses quelque 80 millions d'habitants faute de centrales hydroélectriques.

C'est un paradoxe puisque le pays tire son nom du deuxième fleuve le plus long d'Afrique (4.700 km) avec l'un des débits les plus puissants du monde (40.000 m3/seconde).

La RDC caresse depuis des années ce projet de "Grand Inga", qui doit théoriquement prendre le relais des barrages Inga 1 (1972) et Inga 2 (1982) installés sur les rapides du fleuve Congo, dans la province du Kongo-central (ouest), à 150 km de l'embouchure. Il devrait générer 40.000 mégawatts (MW), ce qui en ferait l'un des plus puissants au monde, en commençant par la construction d'Inga 3, d'une capacité de 11.000 MW. L'ambition est d'approvisionner, outre la RDC, la Namibie, l'Angola, le Botswana et l'Afrique du Sud.

Au départ, deux groupements d'entreprises étaient en compétition: un consortium chinois emmené par Three Gorges Corporation (gestionnaire du gigantesque barrage des Trois-Gorges en Chine) et un autre autour du groupe espagnol Actividades de Construcción y Servicios (ACS). Mais ACS a fait part de son retrait après l'annonce du président congolais Tshisekedi selon laquelle il envisage un nouveau phasage de la construction, moins rapide que celui soutenu par son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange