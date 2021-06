Dans cet album le Petit Prince invite de façon ludique à observer le monde qui nous entoure, et à tenter de le comprendre. De quoi poursuivre l’héritage de Saint-Exupéry, et porter un regard naïf et averti sur l’état de l’environnement.

Respecter et sauvegarder cette planète que nous avons reçue en héritage.