La Flagey Academy recrute

S’adressant à tous les jeunes chanteurs entre 10 et 20 ans, la Flagey Academy est une nouvelle formation chorale entièrement gratuite lancée par Flagey. L’objectif ? Miser sur la jeunesse pour remettre la musique au centre de la vie des gens. Ce nouveau chœur pour jeunes sera dirigé par Helen Cassano. Durant plusieurs années, chaque semaine de l’année scolaire, les jeunes auront des répétitions et des cours de théorie musicale. Au programme également, des sessions avec un coach vocal, et une prestation sur scène au moins une fois par mois. Et pendant certains week-ends ou périodes de vacances, des workshops et des échanges avec d’autres chœurs et ensembles musicaux, de jeunes ou d’adultes seront organisés afin de promouvoir le mentoring et la confiance en soi.

Une formation qui va prochainement devenir concrète. Les auditions auront lieu les 19 et 20 juin 2021 à Flagey. Helen Cassano, cheffe de chœur, sera dans le jury ainsi que des membres du comité artistique (Jeroen D’hoe, Bart Van Reyn, Lionel Meunier, Zeno Popescu) et des chefs de chœur de nos projets partenaires (ReMuA, Singing Molenbeek). Chaque candidat doit préparer deux chants en solo à présenter au jury : une chanson issue de la liste proposée par le jury (communiquée à l’inscription) et une chanson de son choix.

Infos et inscriptions : www.flagey.be