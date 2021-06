Un séance de cinéma sans distanciation en test à Bruxelles

Le nouveau Pixar nous transporte sur la Riviera italienne telle qu’elle était il y a plusieurs décennies, le temps d’une histoire d’amitié et de… monstres marins. « Luca » est à voir dès ce 18 juin sur Disney + et non, à l’instar de « Soul » l’an dernier, dans les salles de cinéma. Dommage ? Evidemment !