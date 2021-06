Diables rouges: suivez les conférences de presse de Nacer Chadli et Leandro Trossard en direct

À deux jours du déplacement des Diables rouges à Copenhague pour affronter le Danemark, Chadli et Trossard se présentent en conférence de presse à Tubize.

J-2 avant le deuxième match des Diables rouges à l’Euro 2020. La sélection belge prendra ce mercredi la direction de Copenhague, où ils affronteront le Danemark un jour plus tard. Ce mardi, c’est Nacer Chadli et Leandro Trossard qui se présentent en conférence de presse à Tubize, juste après Lieven Maesschalck et le docteur Geerts Declercq, qui ont parlé du retour d’Axel Witsel aux journalistes.

Suivez ici la conférence de presse en direct vidéo.