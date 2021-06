«Petite fille», «The father»… Les sorties cinéma à ne pas manquer cette semaine (vidéos)

Nos critiques dans leur intégralité et les bandes annonces.

The father (Florian Zeller)

***

Impressionnant de maîtrise, porté par de grands acteurs, un film atmosphérique et sensible. Au centre, Anthony Hopkins, qui prouve qu’à 83 ans, il n’a pas fini de nous surprendre.

Petite fille (Sébastien Lifshitz)

***

Sasha, 7 ans, est né garçon, mais se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans. Sébastien Lifshitz livre un témoignage essentiel et permet de lever le voile sur un sujet central mais encore parfois mal compris. Un film à voir, beau, touchant, émouvant.

Freaky (Christopher Landon)

***

Christopher Landon réussit particulièrement bien son coup, entre surnaturel (juste une touche), deux bons acteurs et du gore pile comme il faut. D’autant plus jubilatoire qu’il est habituellement peu simple de mélanger horreur et rigolade !

