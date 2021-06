Diables rouges: Jan Vertonghen et Kevin De Bruyne ont le feu vert médical pour affronter le Danemark

Le kiné des Diables Lieven Maesschalck et le médecin Geert Declercq étaient présents en conférence de presse ce mardi pour expliquer le retour d’Axel Witsel. Ils ont aussi profité de l’occasion pour faire le point médical concernant Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen. Et les nouvelles sont bonnes, à deux jours du duel contre le Danemark.

Vertonghen avait quitté le match face à la Russie samedi en raison d’une blessure à la cheville. « Il avait une distorsion de la cheville, donc une entorse », a révélé Maesschalck. « En ce qui nous concerne, Vertonghen peut jouer. Maintenant, c’est à l’entraîneur de prendre la décision de le faire jouer ou non. »

Concernant De Bruyne, victime d’une double fracture au visage en finale de Ligue des champions fin mai, même conclusion : le milieu de terrain est apte au service.