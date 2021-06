Norvège et Royaume-Uni achèvent la pose du plus long câble électrique sous-marin au monde

De l'énergie éolienne britannique en échange d'hydroélectricité norvégienne: le Royaume-Uni et la Norvège ont achevé la pose du plus long câble électrique sous-marin au monde, a annoncé mardi l'opérateur du réseau électrique norvégien, Statnett.

Faisant 720 kilomètres de long (dont 716 sous l'eau) pour un coût estimé entre 1,5 et 2 milliards d'euros, le North Sea Link relie Suldal, dans le sud-ouest du pays scandinave, à Blyth (près de Newcastle) en Angleterre en passant sous la mer du Nord, renforçant ainsi la sécurité de l'approvisionnement électrique des deux pays.

"Quand ça souffle fort en Angleterre et la production éolienne y est élevée, on pourra en Norvège acheter de l'électricité bon marché auprès des Britanniques et laisser l'eau dans nos réservoirs" de barrages hydroélectriques, a expliqué le directeur du projet chez Statnett, Thor Anders Nummedal.

"Quand il y a peu de vent et un besoin accru d'électricité en Angleterre, ils pourront acheter à leur tour de l'hydroélectricité chez nous", a-t-il dit dans un communiqué.

La capacité du nouveau câble est d'environ 1.400 MW.

Le raccordement des deux tronçons, construits simultanément côté britannique et côté norvégien, a eu lieu tard lundi soir.

Selon les deux groupes, le chantier a connu son lot de défis techniques, obligeant notamment à construire une barge spéciale pour faire passer le câble sous un lac norvégien ou encore à percer un tunnel de 2.300 mètres.

"C'est une coopération importante entre le Royaume-Uni et la Norvège afin de tirer parti au maximum de nos ressources d'énergies renouvelables", a déclaré Nigel Williams, directeur de projet chez l'opérateur britannique National Grid qui détient, comme Statnett, 50% du projet.

Au classement des câbles électriques sous-marins les plus longs, le North Sea Link, dont les essais devraient démarrer le 1er octobre, détrône Nordlink (623 km, dont 516 sous l'eau), inauguré le mois dernier entre la Norvège et l'Allemagne.

Déjà connecté à la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Irlande, le Royaume-Uni prévoit d'autres interconnexions avec les pays du continent, notamment grâce à un nouveau câble sous-marin le reliant au Danemark, Viking Link (765 km, dont 621 sous l'eau). Sa construction doit s'achever fin 2023.