Pour la presse espagnole, Eden Hazard a une «occasion unique» de relancer sa carrière à l’Euro

Entré en fin de match face à la Russie samedi à Saint-Pétersbourg, Eden Hazard a laissé entrevoir quelques fragments du joueur qu’il était avant ses blessures à répétition. 18 petites minutes encourageantes dont on ne peut finalement pas en tirer la moindre conclusion tant l’échantillon est mince, mais qui ont au moins eu le mérite de rassurer son entraîneur Roberto Martinez, qui pourrait accorder à son capitaine davantage de temps de jeu dès jeudi contre le Danemark. « Il devrait bénéficier de plus de minutes face au Danemark et encore plus face à la Finlande. Je pense que l’environnement l’aide. Nous ne suivons aucun protocole, nous écoutons simplement ses sensations. Il sent que c’est un joueur important pour nous, c’est notre capitaine. Il pousse vraiment ses limites, je ne l’ai jamais vu travailler aussi fort. »

Ces quelques minutes passées sur le terrain de la Gazprom Arena ont également été bien accueillies par la presse espagnole, qui devrait suivre à la loupe les prestations du Brainois sous le maillot des Diables lors des prochaines semaines. « Il a joué un bon niveau samedi contre la Russie », s’est réjoui AS, pour qui l’Euro représente « une opportunité historique pour Eden Hazard de faire quelque chose de grand avec son pays ».

Et pour Marca, l’autre grand quotidien madrilène, le joueur du Real doit se servir de cet Euro pour « relancer » une carrière qui a subi un sérieux coup d’arrêt depuis qu’il a déposé ses valises en Espagne à l’été 2019. « C’est une occasion unique pour Hazard d’essayer de se relancer dans un environnement où il bénéficie d’un statut qu’il n’a pas encore pu atteindre à Madrid. Personne ne doute de son leadership en Belgique, de l’entraîneur au dernier de ses coéquipiers, et l’on espère le joueur retrouvera des sensations au cours du tournoi. Ce serait la meilleure nouvelle possible pour Hazard et, accessoirement, pour le Real Madrid… »