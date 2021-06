Diables rouges: Leandro Trossard, libéré de sa gêne aux quadriceps, s’attend à un match spécial contre le Danemark

Légèrement touché aux quadriceps avant le match de préparation contre la Croatie, Leandro Trossard a rassuré sur son état de santé mardi en conférence de presse. L’ailier de Brighton, jamais réellement inquiété non plus, n’a pas voulu prendre de risques. « J’ai ressenti une gêne à l’échauffement. J’ai retrouvé le groupe trois jours après et je n’ai plus eu de souci », a-t-il assuré depuis le centre national de football de Tubize.

« J’ai préféré y aller un peu moins fort pendant deux jours. Je suis prêt si l’entraîneur a besoin de moi », a ajouté le joueur de 26 ans, qui dispute son premier grand tournoi international. « C’est très agréable d’être ici, de pouvoir goûter à ça. Les entraînements sont très intensifs. Cela me permet de m’améliorer. »

Titulaire avec les Seagulls en Premier League, l’homme aux 7 caps avec les Diables aspire à jouer. « Comme tout le monde, j’espère bénéficier de temps de jeu, je fais de mon mieux à l’entraînement pour y parvenir », a ajouté Trossard. « J’ai de l’expérience en tant que titulaire car c’est habituellement mon rôle en club, mais je pense pouvoir avoir de l’impact en sortie de banc, être capable d’ouvrir le jeu. »

En mars, le Limbourgeois a inscrit ses deux premiers buts avec les Diables. Titulaire lors de la plantureuse victoire (8-0) contre la Biélorussie en qualifications pour le Mondial 2022, il a marqué à deux reprises. « J’ai le sentiment d’avoir progressé, tant dans mon club qu’en équipe nationale. L’entraîneur l’a également constaté. En mars, j’ai eu ma chance et je l’ai saisie. »

L’ancien joueur de Genk s’attend à un match particulier contre le Danemark après le malaise cardiaque de Christian Eriksen samedi contre la Finlande. « C’est une bonne équipe, mais après l’incident de samedi, ce sera un match spécial pour tout le monde et difficilement prévisible. »