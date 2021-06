Coronavirus - Légère perte de parts de marché pour Colruyt au cours de l'exercice 2020/21

Le groupe Colruyt a vu son chiffre d'affaires augmenter de 3,7%, pour atteindre 9,9 milliards d'euros, au cours de son exercice décalé 2020/21, qui s'est terminé fin mars, indique-t-il mardi après Bourse. Les activités de carburant de sa filiale DATS 24 ont connu une baisse des ventes, tandis qu'hors carburants, les ventes ont progressé de 6,4%.

Les ventes alimentaires du groupe en Belgique ont progressé plus lentement que le marché total au cours de l'exercice 2020/21. Colruyt attribue cela au nombre proportionnellement moins important de magasins de proximité dans son giron que la moyenne du marché. "Les concepts de magasins de quartier ont connu une croissance supérieure à celle des autres formats de magasins pendant la crise sanitaire du Covid-19", reconnait l'entreprise. Par conséquent, sa part de marché en Belgique (Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar) a chuté à 31,3% au cours de l'exercice 2020/21, contre 32,1% en 2019/20.

Entre avril 2020 et mars 2021, le bénéfice brut du groupe a augmenté de 8,9%, pour atteindre 2,792 milliards d'euros. Le bénéfice d'exploitation (EBIT) a, lui, progressé de 2,4% pour atteindre 523 millions d'euros. Le bénéfice net de l'année s'est élevé à 416 millions d'euros (4,2% du chiffre d'affaires), en ce compris la plus-value réalisée sur l'apport de l'activité d'énergie éolienne renouvelable d'Eoly Energy. Sans cette plus-value, le résultat net s'élève à 385 millions d'euros, soit 3,9% du chiffre d'affaires de 2020/21.

Le conseil d'administration a proposé un dividende brut de 1,47 euros par action. L'année dernière, il était d'1,35 euros par action.