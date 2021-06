Coronavirus - Un quart des travailleurs se sentent "déconnectés" de leur entreprise

Après un an de crise liée à la pandémie, plus d'un quart des travailleurs (28%) disent se sentir "déconnectés" de leur organisation et 23% affirment ne plus avoir de lien avec leurs collègues. C'est ce qu'il ressort mardi d'une étude effectuée par l'Antwerp Management School (AMS) en collaboration avec la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), notamment.

Par Belga