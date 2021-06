Super League: la Juventus, Barcelone et le Real Madrid peuvent participer à la Ligue des champions

Mars 2020. Alors que le monde est plongé dans une crise sanitaire sans précédent, le jeune comédien et réalisateur Bo Burnham décide de monter et filmer un spectacle seul dans une petite dépendance à peine aménagée. Le résultat : 1h30 de profonde solitude, de réflexions tragi-comiques et d’introspection pure qui parlera à une génération bercée par internet.