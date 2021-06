Frank Vandenbroucke: «J’espère que la Belgique repassera à l’orange sur la carte des voyages»

Dès ce jeudi, « nous espérons que la Belgique devienne orange sur la carte de l’ECDC et non plus une zone rouge », a indiqué ce mercredi le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke au micro de Thomas Gadisseux sur La Première. « Ce qui veut dire que le nombre de contaminations est suffisamment bas ». Dès demain la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) devrait être mise à jour. L’ensemble de la Belgique passera du rouge à l’orange.

Pour les voyages et les quarantaines, ce sont les couleurs des pays dans lesquels vous vous rendrez qui donnent le ton en matière de règles sanitaires. « Les pays fixent leur propre politique et, hélas, ce n’est pas uniforme, explique le ministre de la Santé. Les autres pays ont la possibilité d’exiger une quarantaine pour les personnes qui viennent de pays à risques et de zone rouge. C’est ce que nous allons faire également pour les personnes venant de ces pays à risque ou avec avariant. Et ce, même si les personnes sont complètement vaccinées », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le certificat européen qui est annoncé depuis plusieurs mois est enfin disponible en Belgique dès ce mercredi. Cependant, sa validité à l’échelle européenne dépend de chaque pays. Sa reconnaissance ne sera officielle qu’à partir du 1er juillet prochain. Certains pays, comme la Croatie et la Grèce l’acceptent déjà. Pour les autres pays, il est donc conseillé à tous les voyageurs de vérifier les conditions d’entrée avant de partir en voyage.