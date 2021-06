Youtube: une formation pour devenir youtubeur lancée à Bruxelles

Voilà une semaine que les salles de cinéma ont rouvert leur porte. Au programme: des dizaines de nouveautés et le respect des règles sanitaires. Le plus difficile sera certainement de faire votre choix. Qu’à cela ne tienne, la pluie et la grisaille seront de retour dès jeudi! Vous pourrez donc si vous le souhaitez y aller plusieurs jours de suite. Pour consulter les horaires de tous les cinéma de Belgique, rendez-vous sur Cinenews.