Bourse de Bruxelles - Colruyt maintient le BEL 20 dans le rouge

Alors que la tendance restait prudemment positive mercredi matin en Europe dans l'attente des annonces de la FED, l'indice BEL 20 restait affiché en baisse. Il ne cédait toutefois que 0,07 pc vers onze heures en s'inscrivant à 4.218 points avec 13 de ses éléments en hausse. Il subissait en fait la pression de Colruyt (46,85) dont les résultats étaient accueillis par une décote de 9,5 pc.

Les autres écarts restaient modérés avec Melexis (88,50) qui reculait de 1,1 pc, ce que regagnait Umicore (50,32). KBC (67,56) cédait 0,9 pc tandis que Ageas (49,94) et AB InBev (65,46) gagnaient 0,6 et 0,4 pc. UCB (85,00) était positive de 0,9 pc alors que Solvay (110,55) reculait de 0,8 pc, arGEN-X (258,00) et Galapagos (63,90) cédant 0,2 et 0,1 pc. Proximus (17,70) et Telenet (32,66) valaient 0,8 et 0,4 pc de plus que mardi, Orange Belgium (19,84) et Bpost (10,69) cédant par ailleurs 0,1 pc. Sofina (351,00) et Elia (94,40) étaient en hausse de 0,5 pc à l'instar de Aedifica (112,10).

Greenyard (10,36) se distinguait par un gain de 3,4 pc, Exmar (4,16) gagnant 1 pc tandis que Bekaert (37,72) abandonnait 1,9 pc. Bone Therapeutics (2,37) et Mithra (23,60) perdaient enfin 1,9 et 1,4 pc tandis que IBA (16,56) regagnait timidement 1,5 pc après sa chute de 4,9 pc de la veille.

L'euro s'inscrivait à 1,2129 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,2125 USD la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 0,15 dollar à 1.859,50 dollars et le lingot se négociait autour de 48.290 euros, en recul de 20 euros.