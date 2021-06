Voyages: comment télécharger l’application CovidSafeBe sur Android

Pour ceux qui ne disposent pas d’un smartphone, il est également possible de demander une version papier du certificat.

Annoncé depuis plusieurs mois, le certificat européen permettant de voyager cet été est disponible depuis ce mercredi. La manière la plus facile d’obtenir votre certificat européen pour voyager est de télécharger l’application sur votre smartphone dès ce mercredi. Elle s’appelle CovidSafeBe et est déjà disponible partout. Elle est téléchargeable sur la plateforme Android.

Pour ceux qui ne disposent pas d’un smartphone, il est également possible de demander une version papier du certificat. Il faut pour cela appeler le call-center de votre Région (02/214.19.19 à Bruxelles, le numéro n’est pas encore connu pour la Wallonie). Le pass imprimé arrivera par la suite via la poste dans les jours qui suivent. Dans le cadre papier, il n’a donc pas de réel intérêt au niveau des tests PCR de 48 ou 72 heures. Par contre, pour les personnes vaccinées ou qui ont eu le covid il y a moins de six mois, cela reste une alternative à l’application.