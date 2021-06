Le Diable rouge le plus recherché sur Google est… Romelu Lukaku!

Auteur d’un doublé dès le premier match des Diables rouges à l’Euro, contre la Russie, Romelu Lukaku fait sans aucun doute partie des joueurs le plus en vue du moment. Et, selon les chiffres fournis par Google, il est également le Diables rouge le plus recherché sur le célèbre moteur de recherche, que ce soit en Belgique ou dans le monde entier !

Il devance Kevin De Bruyne et Eden Hazard dans le classement mondial, alors que Timothy Castagne, lourdement blessé au visage lors du match contre la Russie et out pour le reste de l’Euro, figure à la deuxième place du classement des recherches en Belgique.

Parmi les autres chiffres intéressants fournis par Google, on notera que la Belgique est la troisième nation de l’Euro la plus recherchée au monde derrière l’Angleterre et la Croatie, mais également la surprenante liste des pays qui recherchent le plus la sélection belge dans Google, avec la Russie et la République centrafricaine en 2e et 3e positions derrière notre propre pays.

Les joueurs belges les plus recherchés dans le monde

1. Romelu Lukaku

2. Kevin De Bruyne

3. Eden Hazard

4. Timothy Castagne

5. Yannick Carrasco

6. Thibaut Courtois

7. Thorgan Hazard

8. Dedryck Boyata

9. Jan Vertonghen

10. Thomas Meunier

Les joueurs belges les plus recherchés, en Belgique

1. Romelu Lukaku

2. Timothy Castagne

3. Eden Hazard

4. Kevin De Bruyne

5. Thibaut Courtois

6. Thomas Meunier

7. Dedryck Boyata

8. Dries Mertens

9. Yannick Carrasco

10. Jan Vertonghen

Les équipes de l'UEFA EURO 2020 les plus populaire sur Google, dans le monde entier

1. Angleterre

2. Croatie

3. Belgique

4. Danemark

5. Russie

Principaux pays recherchant les Diables Rouges

1. Belgique

2. Russie

3. République centrafricaine

4. Turkménistan

5. Tadzjikistan

6. Ouganda

7. République démocratique du Congo

8. Haïti

9. Sud-Soudan

10. Timor-Leste