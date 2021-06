Un ferry volant électrique pour la Brittany Ferries d'ici 2028

Brittany Ferries et la start-up américaine Regent vont collaborer au développement entre la France et le Royaume-Uni d'un nouveau mode de transport 100% électrique baptisé Seaglider, à mi-chemin entre l'hydroglisseur et l'avion, a-t-on appris mercredi auprès de la compagnie maritime.