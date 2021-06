Diables rouges: composez votre onze de base pour Danemark – Belgique

L’aventure se poursuit pour les Diables rouges à l’Euro 2020. Après une entrée en matière réussie avec succès contre la Russie (3-0), la sélection de Roberto Martinez s’attaque maintenant au Danemark, ce jeudi à 18h à Copenhague.

Malgré le forfait de Timothy Castagne pour le reste de l’Euro, les nouvelles sont plutôt bonnes pour le sélectionneur des Diables rouges, car Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen ont voyagé avec le groupe au Danemark, et sont donc susceptibles de recevoir du temps de jeu. Axel Witsel disputera lui ses premières minutes depuis plus de cinq mois, tandis qu’Eden Hazard jouera davantage de minutes que lors du premier match.

Des bonnes nouvelles synonymes de dilemme pour Martinez. Pour l’occasion, nous vous proposons de rentrer dans la peau du sélectionneur des Diables afin de choisir votre onze de base idéal pour affronter le Danemark ce jeudi. À vous de jouer !