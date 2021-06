Timothy Castagne est passé proche de la catastrophe

Mardi, Timothy Castagne a été opéré avec succès après son duel avec Kuzyaev qui a mis fin à son Euro au terme de 27 minutes de jeu lors de Belgique – Russie. L’opération s’est déroulée à Anvers et a été plus longue que prévue. Elle a duré un peu moins de six heures pour permettre aux médecins de réparer les nombreux dégâts – six fractures – au visage du défenseur de Leicester qui est passé proche d’une bien plus grande catastrophe.

D’après le médecin, si le choc avec le joueur russe était survenu au niveau de la tempe – à quelques centimètres donc – et en raison de la violence du tête contre tête, la carrière de Castagne aurait pu être mise entre parenthèses. Dans son malheur de quitter son premier grand tournoi, il n’en sera finalement rien pour le Diable rouge qui se concentre désormais sur la prochaine saison en Angleterre.

Tout d’abord, place à une période de repos de deux semaines avant que l’ancien joueur de Genk ne commence à reprendre une activité sportive en vue de faire son retour à la compétition. Sans doute dans le courant du mois d’août. D’ici là, Timothy Castagne devra digérer cette immense déception d’avoir quitté le tournoi continental avant même la fin de la première période du premier match