Yari Verschaeren prolonge à Anderlecht jusqu’en 2024

Anderlecht a annoncé ce mercredi la prolongation de Yari Verschaeren. Le joueur de 19 ans a signé un contrat jusqu’en 2024.

« Je suis très heureux de pouvoir renouveler officiellement mon contrat avec le club de mon cœur », s’est réjoui Verschaeren. « Je me sens chez moi au Sporting, et je dois aussi beaucoup au club. C’est donc une décision logique pour moi de jouer en mauve et blanc jusqu’en 2024. »

Verschaeren, 19 ans, a été formé à Anderlecht. Il a débuté en équipe première le 25 novembre 2018 contre Saint-Trond. Il totalise à présent 67 rencontres et 10 buts pour le RSCA.

La saison écoulée a été perturbée par une blessure qui l’a écarté des terrains pendant près de trois mois. Le milieu de terrain est revenu pour le sprint final, contribuant à la qualification d’Anderlecht en Champions playoffs. Il a terminé la saison avec 6 buts en 22 rencontres de championnat.

Verschaeren compte aussi 6 apparitions et un but en équipe nationale.