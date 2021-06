«Une existence de combat»: les cadres du Parti socialiste rendent hommage à Marc Goblet

Les réactions d’émoi et les hommages pleuvent après le décès de l’ancien secrétaire général de la FGTB et député PS Marc Goblet. Le groupe PS à la Chambre a confirmé l’information mercredi par voie de communiqué. Marc Goblet s’est éteint à l’âge de 64 ans.

Sur Twitter, le président du Parti socialiste Paul Magnette a exprimé sa tristesse : « Si triste d’apprendre le décès de Marc. Quelle leçon de vie que cet homme. Une existence de combat, à la FGTB et au PS, pour défendre ses idées. Même diminué, il ne lâchait rien ! Quel courage. Nous sommes fiers de t’avoir connu. Nous ne t’oublierons pas. Soutien à tes proches. »

Une tristesse partagée par le vice-président du parti et chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej. « C’est avec une très grande tristesse que j’apprends le décès de mon Camarade Marc Goblet. Son combat pour les valeurs de progrès forçait l’admiration. Il était source d’inspiration. Au nom du groupe PS à la Chambre je présente à ses proches toutes mes fraternelles condoléances. »

Le ministre-président wallon et ex-président du parti Elio Di Rupo a exprimé sa consternation. Et d’ajouter : « En plus d’être un syndicaliste d’exception attentif à la défense de tous les travailleurs, il était un véritable ami. Depuis 2019, au sein du Parlement, il a combattu avec force pour offrir une plus grande protection aux personnes les plus fragilisées. J’adresse à sa famille, ses proches et aux camarades de la FGTB mes pensées les plus profondes. »

La présidente de la Chambre Eliane Tillieux regrette quant à elle la perte d’un « collègue engagé et ardent défenseur de nos valeurs (…) Ses combats en faveur d’une société plus juste sont les précieux souvenirs qu’il nous lègue. À son épouse, sa famille, ses proches, ses nombreux amis, mes plus chaleureuses pensées. »

Les ministres fédéraux de l’Économie Pierre-Yves Dermagne et des Pensions Karine Lalieux soulignent eux une « perte immense » pour le groupe PS à la Chambre et la FGTB. « Le syndicat et mon parti viennent de perdre une de leurs figures ; le peuple de gauche, un de ses plus fidèles représentants. Marc Goblet était pugnace et entêté comme un vrai socialiste doit l’être, et c’est aussi pour cela qu’il nous manquera », a déclaré M. Dermagne, tandis que Mme Lalieux s’est dite « émue d’apprendre le décès de Marc Goblet. « C’est une perte immense pour le parlement et le groupe PS à la Chambre. Je tiens à saluer Marc pour les 1.001 combats et valeurs de gauche qu’il a portés toute sa vie. Mes pensées vont à ses proches. »