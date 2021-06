Masque, couvre-feu: ce qui change pour les Belges qui veulent se rendre en France

La vie va redevenir presque normale avec la fin de l’obligation du port du masque à l’extérieur dès ce jeudi et la levée du couvre-feu à partir de dimanche, grâce à une amélioration plus rapide que prévu de la situation sanitaire.

A partir du 20 juin à 06H00, les Belges qui se rendent en France pourront sortir sans restriction pour la première fois depuis l’instauration il y a huit mois des premiers couvre-feu pour faire face à la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19. Cette libération intervient dix jours avant la date prévue du 30 juin car «la situation s’améliore plus vite que nous l’avions espéré», a annoncé le Premier ministre Jean Castex dans une déclaration à l’issue du Conseil des ministres.

«Il est normal que nous ajustions nos mesures», a-t-il précisé, en annonçant d’abord que l’obligation générale du port du masque était levée en extérieur tout en restant en vigueur dans les lieux clos (commerces, bureaux, transports...) A l’extérieur, il faudra cependant continuer à le porter «quand on se regroupe et quand on se trouve dans un lieu bondé, une file d’attente, sur un marché ou dans les tribunes d’un stade», selon le Premier ministre.

Couvre-feu

La France était par ailleurs l’un des derniers pays à maintenir un couvre-feu avec l’Italie et la Grèce. Mais les appels à le lever se sont multipliés ces derniers jours, surtout depuis la dérogation controversée accordée par le gouvernement à Roland-Garros pour que la demi-finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal puisse se terminer en présence de spectateurs.

L’obligation de rentrer chez soi à 23H était d’ailleurs de moins en moins respectée, comme l’ont montré les rassemblements lundi soir pour célébrer la victoire de la France sur l’Allemagne à l’Euro de football.